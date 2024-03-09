Продажи процессора начнутся 14 марта.

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Подтверждается информация о скором начале продаж Intel Core i9-14900KS. Флагманский процессор появляется в каталогах зарубежных интернет-магазинов и в некоторых из них уже доступен для предварительного заказа, другие же начнут продажи 14 марта, как сообщалось ранее, передаёт VideoCardz.

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В Сингапуре процессор появился по цене 1059 сингапурских долларов.

Источник изображения: Carousel NVX

Цены, установленные в каталогах на данный момент, существенно отличаются в зависимости от региона, например, в Гонконге и Сингапуре, а также во Франции 14900KS на 28…30% дороже 14900K, в Канаде на 19%. Если перевести зарубежные цены в рубли по курсу на момент написания, просят за 14900KS от 64 500 до 81 000 рублей.

Во Франции процессор стоит практически 814 евро с учётом местных налогов.

Источник изображения: PC21.fr

Intel Core i9-14900KS — это отборные процессоры, которые способны работать на частоте до 6,2 ГГц прямо из коробки.

Базовое энергопотребление было повышено со 125 до 150 Вт, пиковое будет зависеть от настроек, в Сети уже появлялись отчёты об энергопотреблении свыше 400 Вт под полной нагрузкой. Вероятно, раскрыть потенциал процессора без хорошей жидкостной системы охлаждения не получится.