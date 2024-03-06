До официальной презентации чуть больше недели.

Новости о скором появлении флагманских отборных процессоров Intel Core i9-14900KS появляются уже несколько месяцев, но официально модель ещё не представили. Если верить информации VideoCardz, это произойдёт 14 марта и, вероятно, в этот же день за рубежом начнутся продажи.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Скорее всего, Intel Core i9-14900KS станет последним процессором для платформы LGA 1700, на смену которой в конце года придёт совершенно новая LGA 1851 с процессорами Arrow Lake. Ходили слухи, что в Intel работают над процессорами Bartlett Lake-S, совместимыми с разъёмом LGA 1700, если даже и так, вряд ли они предназначены для потребительской платформы.

Intel Core i9-14900KS — это незначительное обновление, по сравнению с обычным 14900K. При той же конфигурации из 8 P- и 16 E-ядер процессор предложит на 200 МГц более высокую пиковую частоту — 6,2 ГГц при нагрузке на несколько ядер. Ожидается, что процессор будет работать на более высоких напряжениях, чем 14900K, а также отличаться ещё большим энергопотреблением.

Официальная цена неизвестна, но маловероятно, что она будет отличаться от цены предыдущих моделей KS, которые на старте продаж стоили около 739 долларов в США.