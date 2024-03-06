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Moleculo
Microsoft сворачивает поддержку подсистемы Windows для Android
Windows Subsystem for Android оказалась разочарованием.

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Microsoft отказывается от подсистемы Windows для Android (Windows Subsystem for Android, WSA), сообщают в Tom’s Hardware. В документации приложения на сайте компании появилось уведомление о том, что 5 марта 2025 года будет завершена поддержка WSA, магазина приложений Amazon и второстепенного программного обеспечения, зависящего от WSA. Причём Amazon App Store, судя по всему, из магазина приложений Windows уже исчез, но с серверов его ещё можно загрузить по прямой ссылке.

Источник изображения: Alexander London, Unsplash

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Эмуляцию Android приложений на Windows ждали долго, но реализация в конечном итоге разочаровала, так, в Tom’s Hardware отмечают ограниченную совместимость, включая проблемы с приложениями, зависящими от сервисов Google, низкую производительность, отсутствие полноэкранного режима во многих приложениях. Помимо этого, разработка WSA велась с мыслями о более широком распространении Windows планшетов и других Windows устройств с сенсорными экранами, но заметных изменений в данном сегменте не произошло.

#android #windows
Источник: tomshardware.com
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