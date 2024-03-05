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Moleculo
JEDEC утвердила стандарт памяти GDDR7 для будущих видеокарт
Новая память использует трёхуровневую импульсно-амплитудную модуляцию PAM3.

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JEDEC утвердила стандарт памяти GDDR7, документ JESD239 доступен на сайте ассоциации, сообщает Wccftech. GDDR7 достигает вдвое большей пропускной способности по сравнению с GDDR6, используя трёхуровневую импульсно-амплитудную модуляцию PAM3, которая обеспечивает более высокую скорость передачи данных за один цикл.

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В числе преимуществ GDDR7: независимый регистр сдвига с линейной обратной связью, вдвое большее количество независимых каналов памяти (увеличилось с двух в GDDR6 до четырёх в GDDR7), поддержка 16- и 32-гигабитных чипов, новейшие функции обеспечения целостности данных, включая встроенный ECC (ODECC), контроль чётности и другие механизмы.

Председатель совета директоров JEDEC Миан Куддус (Mian Quddus) назвал JESD239 GDDR7 существенным прогрессом в разработке высокоскоростной памяти, а председатель подкомитета JEDEC GDDR Майкл Литт (Michael Litt) отметил не только увеличение пропускной способности GDDR7, но и акцент на соответствии атрибутам RAS (Reliability, Availability, Serviceability) при разработке, что позволит расширить область применения памяти, в том числе, в сфере искусственного интеллекта.

#видеокарты #gddr7 #jedec
Источник: wccftech.com
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