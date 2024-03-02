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Moleculo
NVIDIA может выпустить ускоритель вычислений B200 с энергопотреблением до 1000 Вт
Производители серверов к этому готовы.

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Главный операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) во время разговора с инвесторами и аналитиками после публикации квартальной и годовой финансовой отчётности упомянул B200, предположительно, один из будущих продуктов NVIDIA для центров обработки данных, намекнув, что его энергопотребление может достичь 1000 Вт, сообщает VideoCardz со ссылкой на Barrons.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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NVIDIA ранее не упоминала B200 в публичных материалах, но подтвердила подготовку графического процессора GB200 для ускорителей вычислений на базе архитектуры Blackwell, таким образом, B200 может являться наименованием самого ускорителя.

В VideoCardz считают вполне правдоподобным то, что следующий флагманский ускоритель вычислений NVIDIA может потребовать до киловатта мощности, поскольку одно из текущих решений на базе архитектуры Hopper, ускоритель H100, в пике может требовать до 700 Вт. Судя по заявлениям Джеффа Кларка, инженеры Dell готовы к появлению таких мощных ускорителей.

NVIDIA анонсировала для Blackwell большой скачок быстродействия в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Новостей о новых ускорителях компании можно ждать на предстоящей конференции GTC 2024, которая начнётся 18 марта.

#nvidia #blackwell
Источник: videocardz.com
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