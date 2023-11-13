Ожидается большой скачок производительности.

Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA подтвердила на конференции SuperComputing 2023 планы выпустить новые ускорители вычислений Blackwell в следующем году, сообщает VideoCardz. Компания делает ставку на мощный импульс в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), конкретнее, в области больших языковых моделей, поэтому готовит нечто особенное, обещая очень большой скачок производительности.

Приведённая диаграмма показывает, что ускорители Blackwell, как ожидается, обеспечат более чем двукратный прирост производительности для модели GPT-3 со 175 миллиардами параметров и это относительно ускорителя H200, который был анонсирован сегодня. Языковым моделям нужно много быстрой памяти и NVIDIA продолжит наращивать в Blackwell как её объём, так и пропускную способность.

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По слухам, следующее поколение игровых видеокарт тоже может быть основано на архитектуре Blackwell, однако это должна быть другая серия, которая появится позже. Будущим игровым картам инсайдеры приписывают более быструю память с большей шиной, возможно, геймеры дождутся увеличения её объёмов. Глядя на прогнозы производительности NVIDIA в отношении серверного Blackwell, можно допустить приближение серьёзных перемен в игровой индустрии и глубокого внедрения ИИ в игры для управления персонажами в реальном времени и генерации диалогов «на лету».