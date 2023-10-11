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NVIDIA планирует ежегодно внедрять новые архитектуры в сегменте центров обработки данных
Компания переходит на One-Year Rhythm.

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Vishal Bansal, Unsplash

В последнее время компании стали осторожнее при озвучивании планов по выпуску новых продуктов, вероятно, это связано с усиливающейся конкуренцией на рынке, борьбой за передовые технологические процессы, а также со сложностями координации планов с возможностями контрактных производителей. Тем интереснее недавний слайд из презентации NVIDIA для инвесторов, где компания рассказала о своих планах в сегменте центров обработки данных. Как сообщает VideoCardz, специалисты SemiAnalysis подробно рассмотрели стратегию компании на ближайшие годы, в том числе планы компании по внедрению памяти HBM3e, обновления стандартов PCI Express и совершенствованию технологий соединения нескольких графических процессоров.

Источник: NVIDIA и SemiAnalysis

Судя по опубликованному слайду с планами NVIDIA, компания стремится ежегодно внедрять новые архитектуры, по крайней мере в сегменте центров обработки данных. Похоже, продуктам на основе графического процессора GH200 (Hopper) уже довольно скоро на смену придут решения на базе GB200 (Blackwell), где-то между 2024 и 2025 годом. В 2025 компания планирует представить загадочную архитектуру X и графический процессор GX200. Является ли X заглавной буквой фамилии известного учёного или просто заполнителем, неизвестно.

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В целом, планы по решениям Blackwell для центров обработки данных соответствуют ранее озвученным на ресурсе HardwareLuxx. Новый слайд не раскрывает планы на игровую графику, но в прошлый раз предполагалось, что архитектура Blackwell ляжет в основу следующей серии видеокарт GeForce RTX, которая появится в 2025 году.

Источники
NVIDIA
VideoCardz
SemiAnalysis
#nvidia
Источник: videocardz.com
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