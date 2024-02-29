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Moleculo
Организация HDMI Forum отклонила предложение AMD о поддержке HDMI 2.1+ в открытых драйверах
Хотя у AMD уже было всё готово.

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Похоже, проблемы, с которыми сталкиваются пользователи операционных систем Linux из-за отсутствия полной поддержки HDMI 2.1 в открытых драйверах AMD, не будут исправлены. Инженеры AMD подготовили код для реализации поддержки и решения проблем, но не получили одобрение со стороны организации HDMI Forum на его включение в открытый графический драйвер для Linux, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: Ritupon Baishya, Unsplash (отредактировано)

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Сообщается, что уже в течение нескольких лет известно об ошибках, связанных с недоступностью режима 4K 120 Гц в драйвере AMD для Linux при использовании HDMI 2.1. Кроме этого, существуют проблемы с режимом 5K 240 Гц. Инженеры AMD подготовили исправления и в течение нескольких месяцев пытались согласовать их внедрение в открытый драйвер, но безуспешно. Одобрение получить не удалось, поскольку исправления могли раскрыть конфиденциальную информацию HDMI.

Сможет ли AMD найти компромисс или реализовать исправления на другом уровне, неизвестно, всё, что специалисты могут порекомендовать пользователям Linux — придерживаться открытого стандарта DisplayPort.

#amd #hdmi
Источник: videocardz.com
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