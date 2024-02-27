Цена высоковата, но, возможно, это не окончательное значение.

Похоже, MSI начинает продажи своего первого портативного игрового компьютера Claw. Зарубежные ритейлеры указывают различные даты начала продаж с конца марта по апрель, но на сайте официального интернет магазина MSI в Германии одна из конфигураций устройства уже доступна для заказа, сообщает VideoCardz. Также, по информации ресурса, MSI Claw продаётся в странах Азии и на различных ресурсах можно найти первые обзоры устройства от покупателей.

Источник изображения: MSI

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MSI Claw — первый портативный компьютер с процессором Intel Core Ultra и интегрированной графикой Intel на базе архитектуры Xe-LPG. Он поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, оснащён встроенным разъёмом Thunderbolt 4, 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 53 Вт·ч и M.2 накопителем PCIe Gen4, выполненном в формате 2230.

Источник изображения: MSI Germany

На рынке MSI Claw ждёт жёсткая конкуренция со стороны таких устройств, как ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, Valve Steam Deck и многих других. Цены всё ещё точно неизвестны, но не топовая конфигурация устройства A1M-036 с процессором Intel Core Ultra 5 135H и накопителем на 512 ГБ в немецком магазине MSI стоит на момент написания 849 евро. Возможно, это не окончательная цена, так что пока не стоит спешить с выводами, если же цена будет именно такой, то конкурировать MSI Claw с другими предложениями будет ещё тяжелее.

Ранее цены на различные конфигурации MSI Claw появлялись на американском сайте MSI, тогда, в зависимости от конфигурации, цены варьировались в диапазоне 700…800 долларов США.

Первые обзоры показали, что MSI Claw с процессором Intel Core Ultra 7 155H и 8-ядерной графикой Xe-LPG всё-таки уступает устройствам на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme, но Intel продолжает совершенствовать драйвера для своей графики, улучшая производительность, поэтому стоит дождаться полноценных обзоров после начала массовых продаж устройства во всём мире.