Подробных обзоров устройства MSI пока нет.

Intel сделала большой шаг вперёд по части интегрированной графики, выпустив мобильные процессоры Meteor Lake. Благодаря этому у компании появился шанс составить конкуренцию AMD на быстро развивающемся рынке портативных игровых компьютеров.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash

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Вскорости после выхода Meteor Lake стало известно о первой игровой консоли на базе процессоров Core Ultra 155H и 135H — MSI Claw. Компании присматриваются к новой линейке процессоров Intel, так OneXplayer в рамках краудфандинговой кампании представила игровую консоль-планшет X1, недавно было анонсировано ещё одно устройство с процессором Intel от бренда Tulpar.

Начало обнадёживающее, но полноценных обзоров портативных игровых компьютеров на базе процессоров Intel Meteor Lake пока нет. В VideoCardz подобрали несколько небольших тестов MSI Claw, которые появились на китайских медиа-ресурсах, консоль сравнили с ближайшим конкурентом в лице ASUS ROG Ally на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme.

Источник изображения: 拜托了小峰峰, bilibili

Следует отметить, что результаты пока нельзя назвать на 100% достоверными, неизвестно, тестировалась ли окончательная версия устройства, было ли оптимизировано программное обеспечение, однако, из того, что есть, видно превосходство ASUS ROG Ally во всём диапазоне мощности.

Источник изображения: 拜托了小峰峰, bilibili

Оба устройства предлагают простые переключатели профилей TDP, позволяющие регулировать производительность в зависимости от требований игры или требованию ко времени автономной работы.

У некоторых рецензентов также была возможность протестировать второй вариант MSI Claw с процессором Intel Core 5 Ultra 135H. Если 155H предлагает в общей совокупности 16 процессорных ядер и 8 ядер Xe интегрированной графики, то 135H — 14 процессорных ядер и 7 ядер Xe.

Источник изображения: 橘子佛系测评, bilibili

Несмотря на относительно незначительные различия в характеристиках, в тестах наблюдался ощутимый разрыв в производительности. Например, в Cyberpunk 2077 средняя частота кадров составила 22,53 FPS для варианта консоли на процессоре 135H и 29,78 FPS для варианта на процессоре 155H.

Источники: 拜托了小峰峰, bilibili (1, 2); 橘子佛系测评, bilibili; VideoCardz.