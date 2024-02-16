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Intel сделала большой шаг вперёд по части интегрированной графики, выпустив мобильные процессоры Meteor Lake. Благодаря этому у компании появился шанс составить конкуренцию AMD на быстро развивающемся рынке портативных игровых компьютеров.
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Вскорости после выхода Meteor Lake стало известно о первой игровой консоли на базе процессоров Core Ultra 155H и 135H — MSI Claw. Компании присматриваются к новой линейке процессоров Intel, так OneXplayer в рамках краудфандинговой кампании представила игровую консоль-планшет X1, недавно было анонсировано ещё одно устройство с процессором Intel от бренда Tulpar.
Начало обнадёживающее, но полноценных обзоров портативных игровых компьютеров на базе процессоров Intel Meteor Lake пока нет. В VideoCardz подобрали несколько небольших тестов MSI Claw, которые появились на китайских медиа-ресурсах, консоль сравнили с ближайшим конкурентом в лице ASUS ROG Ally на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme.
Следует отметить, что результаты пока нельзя назвать на 100% достоверными, неизвестно, тестировалась ли окончательная версия устройства, было ли оптимизировано программное обеспечение, однако, из того, что есть, видно превосходство ASUS ROG Ally во всём диапазоне мощности.
Оба устройства предлагают простые переключатели профилей TDP, позволяющие регулировать производительность в зависимости от требований игры или требованию ко времени автономной работы.
У некоторых рецензентов также была возможность протестировать второй вариант MSI Claw с процессором Intel Core 5 Ultra 135H. Если 155H предлагает в общей совокупности 16 процессорных ядер и 8 ядер Xe интегрированной графики, то 135H — 14 процессорных ядер и 7 ядер Xe.
Несмотря на относительно незначительные различия в характеристиках, в тестах наблюдался ощутимый разрыв в производительности. Например, в Cyberpunk 2077 средняя частота кадров составила 22,53 FPS для варианта консоли на процессоре 135H и 29,78 FPS для варианта на процессоре 155H.
Источники: 拜托了小峰峰, bilibili (1, 2); 橘子佛系测评, bilibili; VideoCardz.