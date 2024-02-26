Возможно, это привлечёт покупателей.

AMD официально снизила цену видеокарты Radeon RX 7700 XT до 419 долларов США всего через несколько месяцев после выпуска, сообщает Wccftech. Изначально RX 7700 XT была представлена по цене 449 долларов, на 50 долларов дешевле RX 7800 XT. Характеристики последней были заметно лучше, поэтому оправдать экономию при выборе RX 7700 XT было достаточно сложно. Возможно, это сказалось на объёмах продаж и оценив их AMD решилась на дополнительную скидку размером 30 долларов, в результате чего цена RX 7700 XT снизилась до 419 долларов. Теперь разница в ценах RX 7800 XT и RX 7700 XT более ощутима.

Источник изображения: AMD и Wccftech

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AMD Radeon RX 7700 XT оснащена урезанным графическим процессором Navi 32 XL с 54 вычислительными блоками RDNA 3, содержащими 3456 ядер. Эти ядра работают на частоте до 2544 МГц, обеспечивая до 35 терафлопс вычислительной производительности FP32. Графический процессор также оснащен 54 ядрами трассировки лучей, 108 ядрами AI и 96 блоками растеризации. Характеристики подсистемы памяти включают 12 ГБ GDDR6 со 192-битным интерфейсом и чипами 18 Гбит/с. Графический процессор также содержит 48 МБ кэша Infinity Cache 2-го поколения.