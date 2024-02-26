Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В предварительной версии Windows 11 появилась ​​поддержка Wi-Fi 7
В сборке Windows 11 на канале Canary тестируется новый беспроводной стандарт.

реклама

В тестовой сборке Windows 11 под номером 26063 на канале Canary нашли не только новые требования к процессору, но и множество других нововведений. Так, специалисты XDA Developers называют изюминкой этой сборки поддержку Wi-Fi 7.

Источник изображения: Paul Hanaoka, Unsplash (отредактировано)

реклама

Ноутбуки с поддержкой стандарта Wi-Fi следующего поколения уже представлены, адаптеры и маршрутизаторы тоже, но в Windows 11 поддержки всё ещё нет, на текущий момент она тестируется, а когда выйдет соответствующее обновление для стабильной версии операционной системы — неизвестно. Оправданием этого может быть недостаточно широкое распространение устройств с поддержкой нового стандарта.

Как отмечают в XDA Developers, Wi-Fi 7 значительно лучше предыдущих версий стандарта и многократно быстрее. Это стало возможным благодаря применению ряда новых технологий, таких как многоканальная работа (MLO), сверхширокая полоса пропускания 320 МГц в диапазоне 6 ГГц и модуляция 4096-QAM. По пиковой скорости Wi-Fi 7 может четырёхкратно превосходить Wi-Fi 6/6E, и практически в шесть раз Wi-Fi 5.

#windows #wi-fi 7
Источник: xda-developers.com
+
Написать комментарий (0)
Windows 11 избавится от необходимости перезагрузки при обновлении
Microsoft тестируют функцию "горячее исправление" для внесения исправлений без перезагрузки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
4
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
15
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
2
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
1
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
12
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
128
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
25
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
5

Сейчас обсуждают

Китя
14:56
Athlon. Вау это точно в музей, у него будет скопище. все будет селфится у динозавра.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
14:53
из под лавки все равно не видно, уймись =)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
14:53
Ну D класс сейчас воткнут практически во все, включая эти эдифиеры. Так что именно на класс гнать смысла особого нет. И есть мысль, что на встроенных в колонки платах уже могут быть распаяны разделит...
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Китя
14:52
А ПК я худею. Эксперт гребанный. Ему место в музее :-))
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Михаил Авраменко
14:51
На всех фото за последний месяц она выглядит отвратительно - как будто специально плохо снимают.
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Михаил Авраменко
14:49
Не падение, а освобождение от тоталитарного укронацисткого режима.
Депутат ВР Украины предрекла падение Купянска, а затем и Харькова
Михаил Авраменко
14:48
Кстати про соседей - сколько нынешних окраинских экономик "влезет" в рыночную стоимость НВидии? :-)
Рыночная стоимость NVIDIA превзошла ВВП большинства стран мира
Mostack
14:46
Тебе ли знать, что у меня за колонки есть, брысь под лавку =)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Михаил Авраменко
14:45
Вот она, обещанная боссами укрорейха свобода воли и мысли.
Украинцам запретили приближаться к границе с Молдовой и Румынией ближе, чем на 5 километров
geepnozeex
14:44
https://youtu.be/ncTA0awB-Yo?feature=shared&t=54
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем