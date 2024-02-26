В сборке Windows 11 на канале Canary тестируется новый беспроводной стандарт.

В тестовой сборке Windows 11 под номером 26063 на канале Canary нашли не только новые требования к процессору, но и множество других нововведений. Так, специалисты XDA Developers называют изюминкой этой сборки поддержку Wi-Fi 7.

Источник изображения: Paul Hanaoka, Unsplash (отредактировано)

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Ноутбуки с поддержкой стандарта Wi-Fi следующего поколения уже представлены, адаптеры и маршрутизаторы тоже, но в Windows 11 поддержки всё ещё нет, на текущий момент она тестируется, а когда выйдет соответствующее обновление для стабильной версии операционной системы — неизвестно. Оправданием этого может быть недостаточно широкое распространение устройств с поддержкой нового стандарта.

Как отмечают в XDA Developers, Wi-Fi 7 значительно лучше предыдущих версий стандарта и многократно быстрее. Это стало возможным благодаря применению ряда новых технологий, таких как многоканальная работа (MLO), сверхширокая полоса пропускания 320 МГц в диапазоне 6 ГГц и модуляция 4096-QAM. По пиковой скорости Wi-Fi 7 может четырёхкратно превосходить Wi-Fi 6/6E, и практически в шесть раз Wi-Fi 5.