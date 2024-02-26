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Moleculo
Проверка наличия у процессора инструкций SSE 4.2 появилась в тестовой сборке Windows 11 24H2
На системах со старыми процессорами Windows 11 24H2 работать не будет.

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В тестовых сборках Windows 11 24H2 находят всё больше подтверждений того, что следующее крупное обновление операционной системы изменит её системные требования. Ранее сообщалось о появлении в тестовых сборках зависимости от инструкции POPCNT, в версии 26063.1 на канале Canary требования становятся ещё выше — теперь от процессора требуется поддержка набора инструкций SSE 4.2, сообщает Deskmodder.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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Специалисты ресурса обнаружили в реестре сборки 26063.1 появление ключа, который отвечает за активацию проверки операционной системой наличия у процессора соответствующих инструкций. Со ссылкой на информацию одного из своих читателей в Deskmodder также сообщают, что обойти данную проверку правкой реестра не получится — на компьютерах со старыми процессорами нельзя будет использовать Windows 11 24H2.

Ключи, активирующие проверку поддержки инструкций SSE 4.2, были найдены в тестовой сборке Windows 11 24H2 (26063.1). Источник изображения: Deskmodder.de

Список поддерживаемых Windows 11 процессоров начинается с маломощных процессоров Intel Atom семейства Elkhart Lake и процессоров AMD семейства Pollock на базе архитектуры Zen, обе линейки были представлены в 2020 году. Если говорить о более узнаваемых моделях настольных процессоров, в списке присутствуют Intel Core 8-го поколения и AMD Ryzen 2000 серии. Так что официально ничего не меняется.

Неофициально владельцы старых процессоров могли обойти требования, такие как TPM и Secure Boot, используя Windows 11 на своих устаревших компьютерах. Поддержка SSE 4.2 есть и в гораздо более старых процессорах, чем те, что перечислены выше. Например, поддержка этого набора инструкций есть в процессорах Intel Nehalem 2008 года. Но будут ли работать прежние способы для отключения проверки системных требований в новой версии операционной системы, окончательно станет понятно только после её релиза.

Windows 11 24H2 — крупное обновление, запланированное на вторую половину этого года. Как ожидается, оно принесёт в операционную систему множество изменений и добавит ещё больше возможностей на базе искусственного интеллекта.

#windows 11 #операционные системы
Источник: deskmodder.de
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