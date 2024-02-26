Возможно, встроенный графический редактор Windows скоро сможет использовать нейронные блоки новых процессоров для ускорения различных задач на базе ИИ.

Microsoft активно добавляет новые возможности на базе искусственного интеллекта (ИИ) в приложения операционной системы Windows. В частности, это поддержка генерации изображений по текстовому описанию и удаление фона во встроенном графическом редакторе Paint. По прогнозам, следующее крупное обновление Windows 11 принесёт ещё больше ИИ возможностей, что приведёт к всплеску спроса на новые компьютеры с процессорами, в которых встроены специальных нейронные блоки NPU для ускорения всех этих задач. Задействовать NPU, возможно, сможет и Paint.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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В Windows Latest обнаружили, что новая версия Microsoft Paint поставляется с файлом библиотеки под названием NPUDetect. Пока нет никакой надёжной информации о том, для чего он нужен, но, судя по имени файла, логично предположить, что приложение сможет проверять наличие в процессоре нейронного блока NPU и, возможно, использовать его для ускорения выполнения каких-либо задач.

Новая версия Microsoft Paint поставляется с библиотекой NPUDetect.

Источник изображения: Windows Latest.

AMD и Intel уже выпустили процессоры со встроенными NPU. В случае Intel это семейство мобильных процессоров Meteor Lake, в случае AMD — некоторые процессоры Phoenix и Hawk Point. В частности, встроенный NPU предлагают настольные Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G. Однако пока поддержка NPU в Windows 11 полноценно не реализована, работы в этом направлении активно ведутся, так, недавно появилась предварительная поддержка NPU процессоров Intel в API DirectML, а AMD сообщила, что работает с Microsoft над реализацией мониторинга загрузки NPU в диспетчере задач.