Интересно, а на Ryzen 7040 заработает?

Ноутбуки на базе процессоров AMD со встроенным NPU (Neural Processing Unit) для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) появились в первой половине прошлого года, но задействовать нейронный сопроцессор в каких-либо задачах пока не представляется возможным, поскольку он всё ещё не поддерживается в API DirectML от Microsoft. Intel со своими новейшими процессорами Core Ultra находится в немного лучшем положении благодаря появлению предварительной поддержке NPU в DirectML.

Источник изображения: TECHRPT, Unsplash (отредактировано)

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Тем не менее, AMD плотно работает с Microsoft над поддержкой своих NPU в Windows и недавно объявила об одной из текущих задач: включении Microsoft Compute Driver Model (MCDM), — сообщают в Neowin.

«Компания AMD совместно с Microsoft работает над включением инфраструктуры MCDM (Microsoft Compute Driver Model) в процессорах серии Ryzen 8040 с нейронными вычислительными блоками AMD NPU (Neural Processing Unit)», — говорится в сообществе AMD Community.

В частности, благодаря этому пользователи получат возможность отслеживать загрузку NPU в диспетчере задач операционной системы, аналогично тому, как это реализовано для графического процессора. AMD считает, что мониторинг нагрузки на NPU, впрочем, как и на другие компоненты системы, особенно полезен на ноутбуках, где внимание уделяется эффективности и длительности автономной работы.

«…Возможность отслеживать, как распределяются ресурсы в режиме реального времени и какие компоненты системы находятся под нагрузкой, полезна для мониторинга поведения приложений. Это особенно важно для ноутбуков, где пользователи могут решить максимально увеличить время работы от батареи, контролируя выполнение определённых рабочих нагрузок и регулируя глобальные настройки энергопотребления…»

Интересно, что AMD упоминает в своём сообщении только процессоры Ryzen 8040 (Hawk Point), хотя первой серией процессоров со встроенным NPU была Ryzen 7040 (Phoenix). Обе серии используют архитектуру XDNA для NPU, но в Hawk Point производительность нейронного сопроцессора до 60% выше: 16 TOPS против 10 TOPS в Phoenix. Также NPU оснащены два из четырёх представленных в начале года настольных APU Ryzen 8000G — это Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G.