реклама
Немецкий YouTube блогер GucksTV заполучил инженерный образец AMD Ryzen 7 8700GE, аналог 8700G, настроенный на работу при TDP 35 Вт. AMD недавно представила серию настольных APU 8000G с базовым тепловым пакетом 65 Вт. Есть признаки, что компания также готовит серию 8000GE, включая PRO модели для бизнеса. Хотя официальная дата их выпуска и цены не объявлены, есть надежды, что новые варианты скоро появятся на рынке и будут стоить дешевле, сообщает VideoCardz.
реклама
Обычно 35-ваттные модели не привлекают значительного внимания, однако из-за довольно высокой цены 8700G нельзя уверенно назвать лучшим выбором, по сравнению со сборкой системы на базе бюджетной дискретной графикой. Вариант мощностью 35 Вт может быть более конкурентоспособным.
GucksTV провёл прямое сравнение 8700G и 8700GE. Важно отметить, что на системе с 8700GE удалось включить профиль памяти DDR5-6400 только с новейшей бета-версией BIOS. Несмотря на разный TDP, оба процессора повышали частоты до 5,1 ГГц, минимальным значением стала частота 1,7 ГГц.
В тесте Cinebench R15 энергопотребление 8700GE достигало 40 Вт, а 8700G — 88 Вт. Менее энергоёмкая модель нагревалась до 52,6°C, в то время как температура 8700G достигла 70,5°C при использовании того же воздушного охлаждения. В среднем одноядерная производительность 8700GE меньше на 5%, а многоядерная на 17%, производительность графики меньше на 23%. При этом энергопотребление процессора меньше на 52%.
Источники: VideoCardz; GucksTV, YouTube.