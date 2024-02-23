Вариант может оказаться конкурентоспособнее 8700G.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

Немецкий YouTube блогер GucksTV заполучил инженерный образец AMD Ryzen 7 8700GE, аналог 8700G, настроенный на работу при TDP 35 Вт. AMD недавно представила серию настольных APU 8000G с базовым тепловым пакетом 65 Вт. Есть признаки, что компания также готовит серию 8000GE, включая PRO модели для бизнеса. Хотя официальная дата их выпуска и цены не объявлены, есть надежды, что новые варианты скоро появятся на рынке и будут стоить дешевле, сообщает VideoCardz.

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Источник изображения: GucksTV, YouTube

Обычно 35-ваттные модели не привлекают значительного внимания, однако из-за довольно высокой цены 8700G нельзя уверенно назвать лучшим выбором, по сравнению со сборкой системы на базе бюджетной дискретной графикой. Вариант мощностью 35 Вт может быть более конкурентоспособным.

Источник данных: GucksTV, YouTube и VideoCardz

GucksTV провёл прямое сравнение 8700G и 8700GE. Важно отметить, что на системе с 8700GE удалось включить профиль памяти DDR5-6400 только с новейшей бета-версией BIOS. Несмотря на разный TDP, оба процессора повышали частоты до 5,1 ГГц, минимальным значением стала частота 1,7 ГГц.

Один из тестов. Источник изображения: GucksTV, YouTube

В тесте Cinebench R15 энергопотребление 8700GE достигало 40 Вт, а 8700G — 88 Вт. Менее энергоёмкая модель нагревалась до 52,6°C, в то время как температура 8700G достигла 70,5°C при использовании того же воздушного охлаждения. В среднем одноядерная производительность 8700GE меньше на 5%, а многоядерная на 17%, производительность графики меньше на 23%. При этом энергопотребление процессора меньше на 52%.

Источники: VideoCardz; GucksTV, YouTube.