Похоже, AMD скоро расширит количество предлагаемых APU для платформы AM5.

Похоже, вскорости AMD дополнит линейку настольных APU для платформы AM5 серией Ryzen 8000GE, которая будет отличаться от уже выпущенной 8000G меньшим энергопотреблением. Новые модели были замечены в списке поддерживаемых процессоров одной из материнских плат ASUS и все они обладают TDP величиной 35 Вт, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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В списке пока присутствует шесть моделей Ryzen 8000GE, большинство из которых относятся к PRO серии, ориентированной на корпоративные системы. Всё это аналоги уже выпущенных чипов с тем же количеством ядер и той же графикой, но с меньшим энергопотреблением и меньшими частотами. Например, для Ryzen 7 8700GE указана базовая частота 3,65 ГГц, в то время как обычный 8700G работает на базовой частоте 4,2 ГГц.

Источник изображения: ASUS

В списке засветился пока только один не PRO процессор из серии GE — это Ryzen 3 8300GE. Как и обычный 8300G, он, скорее всего, будет доступен только сборщикам готовых систем. Странно, но базовая частота GE версии Ryzen 3 8300GE чуть выше, чем у 8300G. Пиковые частоты процессоров, а также рабочие частоты интегрированной графики остаются неизвестными.