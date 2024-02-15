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Похоже, вскорости AMD дополнит линейку настольных APU для платформы AM5 серией Ryzen 8000GE, которая будет отличаться от уже выпущенной 8000G меньшим энергопотреблением. Новые модели были замечены в списке поддерживаемых процессоров одной из материнских плат ASUS и все они обладают TDP величиной 35 Вт, сообщает Wccftech.
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В списке пока присутствует шесть моделей Ryzen 8000GE, большинство из которых относятся к PRO серии, ориентированной на корпоративные системы. Всё это аналоги уже выпущенных чипов с тем же количеством ядер и той же графикой, но с меньшим энергопотреблением и меньшими частотами. Например, для Ryzen 7 8700GE указана базовая частота 3,65 ГГц, в то время как обычный 8700G работает на базовой частоте 4,2 ГГц.
В списке засветился пока только один не PRO процессор из серии GE — это Ryzen 3 8300GE. Как и обычный 8300G, он, скорее всего, будет доступен только сборщикам готовых систем. Странно, но базовая частота GE версии Ryzen 3 8300GE чуть выше, чем у 8300G. Пиковые частоты процессоров, а также рабочие частоты интегрированной графики остаются неизвестными.