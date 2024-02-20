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Moleculo
По мнению аналитика Kantan Games, Sony может выпустить PS5 Pro в этом году в преддверии GTA VI
Выпуск улучшенной консоли может быть оправдан перед таким крупным и громким релизом.

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Слухи о подготовке компанией Sony игровой консоли PlayStation 5 (PS5) Pro продолжают появляться и переходят на более высокий уровень. Аналитики считают, что версия консоли с улучшенным аппаратным обеспечением действительно может появиться в этом году. В частности, Серкан Тото (Serkan Toto), генеральный директор токийской консалтинговой компании Kantan Games, в комментариях CNBC дал понять, что многие в игровой индустрии придерживаются такого мнения.

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

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«Похоже, в игровой индустрии сложился консенсус, что Sony действительно планирует выпустить PS5 Pro во второй половине 2024 года. Компания Sony наверняка хочет быть уверена в готовности отличной аппаратной части к выходу GTA VI в 2025 году, что станет мощным стимулом для всей игровой индустрии», — сказал Серкан Тото CNBC.

Ранее инсайдеры заявляли, что выпуск PS 5 Pro ознаменует полноценный переход к играм нового поколения. Это будет не просто очередной ребилд PS 5, а действительно более производительная консоль. По одной из версий, консоль получит новый чип, в котором основные улучшения коснутся графической части, в частности: новая архитектура AMD, на 50…65% больше вычислительных блоков. Процессорные ядра могут остаться прежними.

Аналитики считают, что выпуск PS 5 Pro может быть необходим перед предстоящими громкими релизами, на 2025 год запланирована GTA VI и обновление оборудования консоли может быть в интересах Sony.

Прогнозы аналитиков появились через неделю после того, как Sony снизила прогноз продаж PS5, отмечает Neowin. Однако специалисты не считают это намёком на подготовку новой версии консоли, просто рынок насытился. Тем не менее, не исключено, что разработка Pro версии ведётся, появится ли она, будет зависеть от экономической целесообразности её выпуска, о чём тоже ранее сообщали инсайдеры.

Стоит отметить, что днями ранее в игровом подразделении Microsoft намекнули на подготовку какого-то нового оборудования, но что это будет не раскрыли, сюрприз готовят для праздничного сезона.

#sony #playstation 5 pro
Источник: cnbc.com
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