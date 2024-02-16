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Moleculo
Microsoft планирует совершить крупнейший технический скачок с Xbox следующего поколения
И готовит сюрприз к праздничному сезону.

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Прошло более трёх лет с момента выпуска игровых консолей Microsoft Xbox Series, самое время задаться вопросом, планирует ли компания представить обновлённые модели, а может быть и вовсе выпустить пораньше консоль следующего поколения. В рамках официального подкаста Xbox ключевые лица игрового подразделения Microsoft несколько раз намекнули на наличие подобных планов, сообщает Neowin.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

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К праздникам компания готовит сюрприз, что-то связанное с оборудованием, дала понять президент Microsoft Xbox Сара Бонд (Sarah Bond). Во время обсуждения затронули и консоли следующего поколения: «…Главное, на чём мы сосредоточились, — это обеспечение крупнейшего технического скачка, который вы когда-либо видели в аппаратном поколении…».

В Neowin напоминают, что в просочившейся серии документов Microsoft компания планировала обновление Xbox в 2024 году, а новое поколение консолей — в 2028 году. Однако позже эти планы были названы устаревшими.

Также Сара Бонд рассказала о том, как подразделение Xbox смотрит на своё оборудование. У разработчиков игр есть определённая аппаратная платформа, которую они могут использовать для создания своих игр, Microsoft при этом гарантирует, что эти игры будут отлично работать. Помимо этого, Xbox инвестирует средства в то, чтобы гарантировать работу этих игр на любом устройстве. Предположительно, под этим имелось в виду, что эти игры могут работать в облаке Xbox Cloud с подпиской Xbox Game Pass.

#microsoft #xbox
Источник: neowin.net
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