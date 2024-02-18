Разгоняется до 6,2 ГГц и стоит больше 600 евро.

Intel Core i9-14900KS стали замечать в зарубежных интернет-магазинах. Французский PC21 добавил в каталог коробочный и OEM вариант, сообщает VideoCardz. Это может указывать, что продажи начнутся раньше, чем предсказывали в Benchlife — специалисты ресурса говорили о начале продаж к середине марта.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

реклама

Коробочный вариант Intel Core i9-14900KS стоит 640 евро без учёта налогов, OEM вариант стоит 627 евро. Обычно для KS вариантов компания готовит интересную упаковку, но на данный момент неизвестно, какой она будет. Быстрое сравнение с ценами обычных Core i9-14900K во Франции показывает, что вариант KS примерно на 146 евро дороже.

Источник изображения: PC21

Intel Core i9-14900KS — это уже третья отборная модель для платформы LGA 1700. Как и 13900KS прошлого поколения, новый процессор предложит 24 ядра, отличаясь увеличением максимальной тактовой частоты на 200 МГц — при нагрузке на 1…2 ядра процессор сможет повышать частоту до 6,2 ГГц.

Intel Core i9-14900KS должен быть последним флагманским процессором KS для сокета LGA 1700, поскольку Intel перейдёт на новую платформу LGA 1851 к концу этого года. С другой стороны, ходят слухи, что для LGA 1700 ещё появятся новые процессоры, даже если так, инсайдеры, распространяющие эти слухи, не уверены, что это будут потребительские модели.