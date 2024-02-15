Процессор с пиковой частотой 6,2 ГГц.

Intel Core i9-14900KS выпустят в середине марта, сообщает ресурс Benchlife со ссылкой на собственные источники. Процессор предложит пиковую частоту 6,2 ГГц и, возможно, его мощность PL2 в турборежиме будет превышать 253 Вт уже «из коробки». Судя по всему, 14900KS будут поставлять ограниченными партиями, на данный момент неизвестны подробности о том, как будут осуществляться поставки и продажи.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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На днях Core i9-14900KS оставил след в базе данных OCCT. Отчёт содержал много подробностей, в частности, подтвердил рабочие частоты процессора. Также, судя по отчёту, пиковое энергопотребление 14900KS в стресс-тесте OCCT достигло 410 Вт, что говорит о снятых лимитах по энергопотреблению во время тестирования. Неизвестно, чем охлаждался процессор, но его температура превысила в тесте 100 градусов по Цельсию.

Модели процессоров KS основаны на отборных кристаллах, способных работать на более высоких частотах. В прошлом поколении настольных процессоров Intel модель KS была особенной, 13900KS стал первым настольным процессором с частотой до 6,0 ГГц. В новом поколении таких частот достигает стандартный 14900K, а модель KS на 200 МГц быстрее.