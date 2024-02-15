Демонстрация Unreal Engine 4.27 уже доступна.

Wonder Interactive работает над интеграцией поддержки Unreal Engine 5 в веб-браузеры через API WebGPU, сообщает VideoCardz. Компания уже проводит демонстрации своего нового проекта и планирует выполнить аналогичную работу для других популярных движков: Unity, Godot и O3DE. Wonder Interactive успешно реализовала возможность запуска Unreal Engine 4.27 в браузере, демо версия называется SpaceLancers и доступна по ссылке.

Демонстрация Unreal Engine 4.27 в браузере. Источник изображения: play.spacelancers.com

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WebGPU, современный API веб-графики и преемник WebGL, обеспечивает более высокую производительность и поддержку современных функций для веб-приложений. Он предоставляет разработчикам низкоуровневый доступ к графическому процессору, что может привести к более эффективному рендерингу и возможности экспериментировать с функциями и программным обеспечением, которые раньше в веб-браузере были недоступны.

Новый проект Wonder Interactive пока недоступен широкой публике, но генеральный директор компании подтвердил, что он будет включать в себя многопоточный рендеринг и систему потоковой передачи ресурсов, что потенциально может ускорить загрузку подобных графических демонстраций.