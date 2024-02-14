Фильтр будет работать с разными участками изображения.

Intel разрабатывает адаптивный фильтр повышения резкости для своих будущих графических решений, сообщает Phoronix. Об этом стало известно из сопроводительных писем к обновлениям ядра Linux, которые готовят инженеры Intel. Под адаптивностью в данном случае подразумевается то, что фильтр будет работать избирательно с разными участками изображения. Это позволит избежать чрезмерного повышения резкости в тех участках, которые не нуждались в обработке.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

реклама

Первыми решениями с поддержкой адаптивного фильтра повышения резкости станут процессоры Intel Lunar Lake с интегрированной графикой Xe 2-го поколения, относящейся к семейству Battlemage. Процессоры Lunar Lake ожидаются в этом году — это решения с малым энергопотреблением для мобильных систем премиум класса. Уточняется, что адаптивный фильтр оказывает минимальное влияние на потребляемую мощность и производительность, может работать в играх и программном обеспечении, в частности, при просмотре изображений.

Хотя на данный момент не упоминается поддержка других графических решений, кроме как интегрированной графики Intel Lunar Lake, скорее всего, дискретные видеокарты на базе архитектуры Xe2-HPG тоже будут поддерживать новый фильтр.