Компания также готовит ещё более быстрые модели.

Компания Patriot официально представила свои первые твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 x4 для требовательных пользователей: Viper PV553 оснащается активной системой охлаждения, включающей алюминиевый радиатор, центробежный вентилятор и корпус, охватывающий накопитель с двух сторон и выполняющий роль теплозащитного экрана. Система охлаждения способна отвести от накопителя 11 Вт тепла, поддерживая температуру накопителя под нагрузкой на уровне около 45°C, отмечают в Patriot. Но для охлаждения требуется дополнительное пространство, кулер занимает в высоту 16,5 мм, сообщают в AnandTech.

Патриот Viper PV553, доступный в конфигурациях 1, 2 и 4 ТБ, использует 232-слойную память 3D TLC NAND от Micron. По предположениям AnandTech, контроллер Phison PS5026-E26 — эта информация производителем не уточняется. Что касается производительности, Patriot PV553 объёмом 2 и 4 ТБ достигают скоростей 12,4 и 11,8 ГБ/с на операциях последовательного чтения и записи, а также до 1,4 миллиона IOPS на произвольном чтении и записи блоками 4K. Терабайтная модель медленнее, она предлагает скорости чтения и записи до 11,7 и 9,5 ГБ/с. Ресурс 1, 2 и 4-терабайтной модели составляет 700, 1400 и 3000 TBW соответственно.

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Patriot PV553 не самые быстрые накопители компании, ещё анонсированы Viper PV573, которые развивают скорость до 14 ГБ/с.