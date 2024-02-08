Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Бета-версия Starfield получила поддержку AMD FSR3
В игре появилась генерация кадров от AMD.

реклама

В Steam стало доступно новое бета-обновление Starfield с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3), как и обещала Bethesda на прошлой неделе, сообщает Neowin. Третья итерация FSR включает технологию генерации кадров, работа которой возможна не только на видеокартах AMD. Хотя технология FSR была доступна в Starfield на релизе, это была вторая версия, предлагающая только масштабирование.

Источник изображения: Bethesda Softworks, ZeniMax Media

После перехода на бета-версию Starfield раздел «Масштабирование» на странице настроек дисплея в игре теперь будет содержать опцию FSR3. Будучи технологией, не зависящей от платформы, в отличие от NVIDIA DLSS3, FSR3 можно использовать с видеокартами AMD, NVIDIA и Intel. Bethesda рекомендует использовать эту технологию с включённой вертикальной синхронизацией, ещё лучше, если дисплей поддерживает переменную частоту обновления VRR.

реклама

Новое бета-обновление Starfield появилось всего через пару недель после того, как Bethesda выпустила большое обновление игры. Патч 1.9.51.0 содержал более 100 исправлений и изменений. В Bethesda планируют выпускать крупные обновления каждые шесть недель.

#amd #игры #starfield #bethesda #fsr3
Источник: neowin.net
1
Показать комментарии (1)
Топовые системные платы для процессоров Ryzen 9000 будут весьма дорогими.
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
Disney объединилась с Epic Games и инвестировала в неё 1,5 млрд долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
29
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
5
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
2
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
5
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
4
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
4
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
2
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
LG предлагает бесплатный доступ к Apple TV+ на своих умных ТВ и мониторах
+
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
1
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
4
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
15
HISENSE занимает второе место в мире по объему поставок телевизоров в 2023 году
1
Пользователи соцсети X приписывают «Симпсонам» предсказание роста популярности Vision Pro
3
Ученые разработали аккумулятор, который позволит электромобилям проезжать до 1000 километров
2
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
2
Suzuki выпускает новейшую электронную автоарфу Omnichord OM-108 после 25 лет ожидания
+

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
45
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
28
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
11
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
3
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
26
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
30
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
3
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
106
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
4
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
5

Сейчас обсуждают

Альбина Фролова
14:17
по качеству звука это лучшее что я слышала. настолько сочное и живое звучание, как будто на настоящем концерте сидишь. награды не зря получают
Украинская пресса «засветила» танк M1 Abrams в районе Авдеевки
Hakuna Matata
14:14
А что, теперь компьютерные комплектующий по весу сравнивают?
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Hakuna Matata
14:12
Это в каких шутерах? Фортнайте и кс?
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
Сергей Бобров
14:11
"К тому же, маловероятно, что СВЧ-оружие сможет сбить баллистическую ракету в воздухе." - сбить точно не сможет, а повредить электронную систему управления и подрыва заряда - вполне.
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
Mur
14:08
Да сколько уже можно рекламировать эту недоделку?
Бета-версия Starfield получила поддержку AMD FSR3
Mur
14:05
Им не покажут. Им ихний президент даже выборы не показывает. Только "людоловов" из ТЦК. У них там сейчас такие "сюжеты" крутят.
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
coth
14:04
Проигрывает или проиграла? Это разные времена.
Intel проигрывает судебный спор, обширный запрет на продажу процессоров в Германии
Чато- -Бот
13:57
Главное, чтобы не начал строчить жалобы в "Спортлото".
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Анатолий Талашкевич
13:57
Отлично всё работает. Просто указываете в браузере поставщика услуг не Россия и страна не Россия. В Андроиде таким способом работает и напрямую через приложение Copilot.
GeForce RTX 4090 набирает популярность на черном рынке Китая
Анатолий Талашкевич
13:55
Санитарная обработка модулей - да. Но невозможно стерилизовать всё . Начиная с пищи и заканчивая самим человеком. Так же прекрасным носителем био материала. Причем не обязательно симбиотического, или ...
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем