В игре появилась генерация кадров от AMD.

В Steam стало доступно новое бета-обновление Starfield с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3), как и обещала Bethesda на прошлой неделе, сообщает Neowin. Третья итерация FSR включает технологию генерации кадров, работа которой возможна не только на видеокартах AMD. Хотя технология FSR была доступна в Starfield на релизе, это была вторая версия, предлагающая только масштабирование.

После перехода на бета-версию Starfield раздел «Масштабирование» на странице настроек дисплея в игре теперь будет содержать опцию FSR3. Будучи технологией, не зависящей от платформы, в отличие от NVIDIA DLSS3, FSR3 можно использовать с видеокартами AMD, NVIDIA и Intel. Bethesda рекомендует использовать эту технологию с включённой вертикальной синхронизацией, ещё лучше, если дисплей поддерживает переменную частоту обновления VRR.

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Новое бета-обновление Starfield появилось всего через пару недель после того, как Bethesda выпустила большое обновление игры. Патч 1.9.51.0 содержал более 100 исправлений и изменений. В Bethesda планируют выпускать крупные обновления каждые шесть недель.