Transcend ESD410C поддерживает SLC кэширование и может похвастаться скоростями до 2000 МБ/с.

Transcend анонсировала портативный твердотельный накопитель ESD410C с подключением по USB 3.2 Gen 2x2. В середине февраля планируется выпустить 1-, 2- и 4-терабайтные модели, сообщает ресурс GdM.

Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD410C поддерживает SLC кэширование и может похвастаться скоростями до 2000 МБ/с при чтении и записи в случае подключения через разъём USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с. Устройство получило ударопрочный корпус, способный выдержать падение с высоты 3 м, а также соответствует стандарту защиты от влаги IPX5 (с оговоркой, что защита от капель, водонепроницаемость и пыленепроницаемость не могут быть гарантированы на неопределённый срок). Размеры корпуса Transcend ESD410C: 42 мм в ширину, 79 мм в глубину, 14,5 мм в высоту, вес 65 грамм. Накопитель поставляется с двумя кабелями: USB Type-A и USB Type-C.

В числе других преимуществ отмечается наличие в корпусе отверстия для крепления ремня, возможность блокировки диска для безопасности, аппаратное шифрование AES-256. Для блокировки и защиты информации на диске компания предлагает фирменное программное обеспечение Transcend Elite, доступное для Windows и Android.