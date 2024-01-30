Драйвер не входит в основную ветку. Исправлена одна проблема.

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AMD снова выпускает графический драйвер 23.40.02.03 отдельно от основной ветки, на этот раз для поддержки нового боевика Suicide Squad: Kill the Justice League, релиз которого запланирован на 2 февраля. Без этого драйвера в игре могут наблюдаться артефакты при включённой трассировке лучей, более никаких изменений или нововведений он не приносит. Это также не WHQL выпуск, но прошедший все необходимые для сертификации тесты. Драйвер поддерживает графические решения Radeon на базе архитектур RDNA трёх последних поколений.

Ранее AMD выпустила большое обновление стабильного драйвера с поддержкой генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF), которая должна работать в любой DirectX 11 или DirectX 12 игре. Судя по информации из некоторых обзоров Ryzen 8000G, завтра компания должна выпустить драйвер с поддержкой интегрированной графики этих APU и включить для них AFMF. Новые APU в два и более раза быстрее прошлых решений, а с генерацией кадров преимущество ещё увеличится.