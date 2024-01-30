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Moleculo
В первых тестах APU AMD Ryzen 8000G значительно быстрее 5000G, но победы iGPU над дискретками нет
Когда же интегрированная графика опередит GTX 1650.

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Появились обзоры первых настольных APU AMD Ryzen 8000G для платформы AM5: 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 8700G с графикой Radeon 780M, предлагающей 12 вычислительных блоков CU, а также 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 8600G с графикой Radeon 760M, предлагающей 8 CU. Подобные процессоры могут стать отличным выбором для недорогого игрового компьютера, который в дальнейшем при необходимости можно будет оснастить дискретной видеокартой. Далеко не во всех обзорах сделан акцент на интегрированной графике, некоторые рецензенты и вовсе ограничились минимальным набором бенчмарков. Тем не менее, можно сделать вывод, что новинки в два раза, а то и более быстрее своих предшественников.

Источник изображения: AMD / PCGamesHardware

По результатам тестирования восьми игр специалисты ресурса Hardware & Co выяснили, что в среднем AMD Ryzen 7 8700G примерно в два раза быстрее Ryzen 7 5700G. На платформе AM5 использовали память DDR5-6400, а на платформе AM4 — память DDR4-3200. Также старший APU может потягаться с бюджетной дискретной графикой в лице NVIDIA GeForce GTX 1650, но не везде.

Источник изображения: Hardware & Co

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В среднем GTX 1650 оказалась примерно на 38% быстрее. Большое преимущество. Но, если взглянуть на отдельные результаты в тесте, 8700G смотрится неплохо. Значительным преимущество GTX 1650 было не везде, а в некоторых играх дискретная видеокарта проиграла 8700G, в их числе COD: MW3 и Cyberpunk 2077.

На ресурсе UNIKO's Hardware новые APU AMD сравнили с видеокартой Radeon RX 6400, это одна из самых слабых видеокарт на рынке. На этот раз дискретная видеокарта тоже в среднем оказалась быстрее на 19% опередив Ryzen 7 8700G.

Источник изображения: UNIKO's Hardware

Похоже, что и в этом поколении APU не удаётся одержать твёрдую победу над дискретными решениями начального уровня. Но не стоит спешить с выводами, есть надежды на дополнительные оптимизации, разгон, более скоростную память.

По результатам Hardware & Co, переход с DDR5-6400 на 7200 в среднем повышает производительность на 10…11%, между DDR5-6000 и 6400 разница примерно 3%. Что интересно, особенно заметен прирост от разгона памяти в тех играх, где преимущество дискретной видеокарты было наибольшим. Как уже отмечалось ранее, разгон, оптимизация памяти и появление на рынке более скоростных модулей могут помочь Ryzen 7 8700G со временем одержать уверенную победу над бюджетными дискретными решениями.

Источник изображения: ComputerBase

В ComputerBase отмечают, что прирост между DDR5-6000 и 7200 находится в диапазоне от 3% в худшем случае до 19% в лучшем. Соотношение внутреннего делителя не имеет большого значения, более высокая частота оперативной памяти в среднем является преимуществом. Что касается производительности в играх, дискретные видеокарты показали в тесте ComputerBase ещё большее преимущество: AMD Radeon RX 6400 в среднем оказалась на 29% быстрее Ryzen 7 8700G, а GTX 1650 от NVIDIA — на 46%.

К сожалению, мало внимания уделялось масштабированию AMD FSR. В тесте 3DMark AMD FSR Feature Test ресурсу UNIKO's Hardware удалось получить интересные результаты. Без FSR интегрированная графика AMD Ryzen 7 8700G и Radeon RX 6400 были примерно равны, а на профиле Ultra Performance интегрированное решение оказалось впереди, причём на 40%.

Что касается наличия в AMD Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G встроенного NPU, ни один из ИИ тестов специалистов AnandTech его не задействовал. Отмечается, что эта тема требует более детального изучения, судя по всему, на данный момент NPU можно использовать в каком-то специально адаптированном программном обеспечении, были упомянуты возможности генеративного ИИ в Microsoft Studio Effects, продуктах Adobe и Davinci.

Игровые тесты с дискретной графикой и тесты в рабочих сценариях ожидаемо подтвердили отставание APU от процессоров Ryzen 7000 серии, в частности, это объясняется меньшим объёмом кэш-памяти. Так специалисты PCGamesHardware по итогу тестирования поставили Ryzen 7 8700G ниже Ryzen 5 7600 в общем рейтинге, а Ryzen 5 8600G ниже Ryzen 7 5800X. Это по общей производительности. Если же отсортировать рейтинг по игровой производительности или быстродействию в приложениях, то расстановка сил немного меняется.

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Стоит отметить, что с началом продаж AMD Ryzen 8000G 31 января будет выпущен драйвер для iGPU с поддержкой генерации кадров AMD Fluid Motion Frames через драйвер.

Источники
Hardware & Co;
UNIKO's Hardware;
ComputerBase;
AnandTech;
PCGamesHardware.
#amd #amd ryzen 8000g
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