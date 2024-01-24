AMD Software: Adrenalin версии 24.1.1 становится важным выпуском для всех владельцев видеокарт AMD последних поколений.

Onur Binay, Unsplash

Опубликован набор программного обеспечения с новым WHQL графическим драйвером AMD Software: Adrenalin версии 24.1.1. Это важный выпуск, в котором, как и планировалось, технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) выходит из стадии предварительного тестирования. Также в драйвер внедрена поддержка дебютирующей сегодня видеокарты Radeon RX 7600 XT, аппаратного ускорения планирования GPU для всех карт RX 7600 в Windows 11 22H2 и новее, игр Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth.

Стоит напомнить, что AFMF не имеет отношения к FSR3 и работает на уровне драйвера. В FSR3 свой более сложный компонент генерации кадров, которому доступно больше исходных данных благодаря встраиванию непосредственно в игру. AFMF не требуется куда-либо встраивать, технология должна работать из драйвера для любой DirectX 11/12 игры.

реклама

В числе совместимых с AFMF графических решений мобильные и настольные видеокарты AMD Radeon RX 7000 и 6000 серий, интегрированная графика Radeon 700M. В примечаниях к выпуску Adrenalin версии 24.1.1 компания утверждает, что совокупность AFMF и масштабирования FSR2 может двукратно повысить производительность на RX 7600 XT в некоторых играх при разрешении 1080p и 1440p.

В числе других особенностей и нюансов работы технологии AFMF:

автоматическое отключение AFMF при быстром движении камеры в динамических сценах

управление AFMF «на лету» с помощью сочетания клавиш Alt-Shift-G

AFMF может увеличивать задержку, поэтому его рекомендуется сочетать с Anti-Lag

по причине негативного влияния на задержку включение AFMF в некоторых соревновательных играх выполняется вручную, даже если AFMF задействован глобально

рекомендуется включать AFMF при исходной частоте кадров не ниже 60

в настоящее время AFMF требует полноэкранного режима с отключённой VSYNC, также рекомендуется включать переменную частоту обновления

сторонние инструменты мониторинга неправильно отображают частоту кадров при включении AFMF, для правильного определения статуса работы технологии и частоты кадров необходимо использовать инструменты в драйвере AMD, включая встроенный оверлей.

Помимо AFMF в новом драйвере стало доступно масштабирование видео AMD Video Upscaling для DirectX 11 приложений, включая веб-браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, медиа-плеер VLC. В веб-браузерах может потребоваться включение опции Media Foundation for Clear на служебной странице chrome://flags/ или Edge://flags/, в зависимости от браузера.

В драйвере был улучшен компонент обнаружения текста Content Adaptive Machine Learning (CAML) для поддержки разрешений вплоть до 4K, проведены дополнительные оптимизации кодировщиков видео, внесены изменения в настройки AMD Smart Technology, улучшения в помощник AMD Assistant.

В числе исправлений:

падение производительности в некоторых ИИ нагрузках, использующих DirectML

появление серого экрана на некоторых мониторах, подключённых к видеокартам Radeon RX 7000

проблемы с отображением метрик в UWP приложениях

заикания в игре Warframe после загрузок новых локаций

артефакты в дыму в Call of Duty: Modern Warfare III

мерцание чёрных текстур в Starfield

сбои во время установки драйвера с опцией сброса настроек

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте AMD.