Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Большое обновление драйвера AMD: генерация кадров AFMF, Video Upscaling и множество других изменений
AMD Software: Adrenalin версии 24.1.1 становится важным выпуском для всех владельцев видеокарт AMD последних поколений.

реклама

Onur Binay, Unsplash

Опубликован набор программного обеспечения с новым WHQL графическим драйвером AMD Software: Adrenalin версии 24.1.1. Это важный выпуск, в котором, как и планировалось, технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) выходит из стадии предварительного тестирования. Также в драйвер внедрена поддержка дебютирующей сегодня видеокарты Radeon RX 7600 XT, аппаратного ускорения планирования GPU для всех карт RX 7600 в Windows 11 22H2 и новее, игр Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth.

Стоит напомнить, что AFMF не имеет отношения к FSR3 и работает на уровне драйвера. В FSR3 свой более сложный компонент генерации кадров, которому доступно больше исходных данных благодаря встраиванию непосредственно в игру. AFMF не требуется куда-либо встраивать, технология должна работать из драйвера для любой DirectX 11/12 игры.

реклама

В числе совместимых с AFMF графических решений мобильные и настольные видеокарты AMD Radeon RX 7000 и 6000 серий, интегрированная графика Radeon 700M. В примечаниях к выпуску Adrenalin версии 24.1.1 компания утверждает, что совокупность AFMF и масштабирования FSR2 может двукратно повысить производительность на RX 7600 XT в некоторых играх при разрешении 1080p и 1440p.

В числе других особенностей и нюансов работы технологии AFMF:

  • автоматическое отключение AFMF при быстром движении камеры в динамических сценах
  • управление AFMF «на лету» с помощью сочетания клавиш Alt-Shift-G
  • AFMF может увеличивать задержку, поэтому его рекомендуется сочетать с Anti-Lag
  • по причине негативного влияния на задержку включение AFMF в некоторых соревновательных играх выполняется вручную, даже если AFMF задействован глобально
  • рекомендуется включать AFMF при исходной частоте кадров не ниже 60
  • в настоящее время AFMF требует полноэкранного режима с отключённой VSYNC, также рекомендуется включать переменную частоту обновления
  • сторонние инструменты мониторинга неправильно отображают частоту кадров при включении AFMF, для правильного определения статуса работы технологии и частоты кадров необходимо использовать инструменты в драйвере AMD, включая встроенный оверлей.

Помимо AFMF в новом драйвере стало доступно масштабирование видео AMD Video Upscaling для DirectX 11 приложений, включая веб-браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, медиа-плеер VLC. В веб-браузерах может потребоваться включение опции Media Foundation for Clear на служебной странице chrome://flags/ или Edge://flags/, в зависимости от браузера.

В драйвере был улучшен компонент обнаружения текста Content Adaptive Machine Learning (CAML) для поддержки разрешений вплоть до 4K, проведены дополнительные оптимизации кодировщиков видео, внесены изменения в настройки AMD Smart Technology, улучшения в помощник AMD Assistant.

В числе исправлений:

  • падение производительности в некоторых ИИ нагрузках, использующих DirectML
  • появление серого экрана на некоторых мониторах, подключённых к видеокартам Radeon RX 7000
  • проблемы с отображением метрик в UWP приложениях
  • заикания в игре Warframe после загрузок новых локаций
  • артефакты в дыму в Call of Duty: Modern Warfare III
  • мерцание чёрных текстур в Starfield
  • сбои во время установки драйвера с опцией сброса настроек
рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте AMD.

Источники
AMD.
#amd #видеокарты #драйверы #radeon rx 7600
Источник: amd.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
6
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
3
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
30
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
2
Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
+
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
40
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
2
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
В Белом доме допустили возможность отказа Запада от поддержки Украины вслед за США
3
Подводный робот, имитирующий кальмаров и медуз, может совершить революцию в морских исследованиях
+
NVIDIA выпустила открытую бета-версию RTX Remix 0.4
1
Штурмовики ВС России выбили элитную "президентскую" бригаду ВСУ с опорника под Адвеевкой
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
201
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
5
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
77
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
9
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
7
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+
На фоне атак хуситов программа лазерного оружия ВМС США столкнулась с серьезными проблемами
4

Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:40
Те которые не все, тихо работают и не жужжат
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Profit
11:39
а в чем сила-то? нефтебазы как стояли - так и стоят
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
Чato-bot
11:39
А может и не выявить. Т.н. ИИ - он такой загадочный, как та неведомая йопаная х...ня.
Искусственный интеллект может выявить ухудшение навыков у водителя
trisha
11:37
Срочно декоммунизировать тоннели!
Нестандартные действия ВС РФ в Авдеевке у «Царской охоты» вызывают в ВСУ полное непонимание
Сергей Анатолич
11:37
Ну и нехрена туда ездить!
Главе МИД Венгрии Петеру Сиярто пришло письмо с угрозами расправы перед его визитом в Украину
Сергей Анатолич
11:35
Ну если б всё было так хорошо мы бы не имели дерьмовый кастинг в "Одни из нас" от HBO.
Нейросеть нарисовала постеры фильма по Half-Life 2
Игорь Быков
11:33
Вообще то трассировку лучей может обсчитать любая карта, просто у rtx карт есть специальные rt ядра для ускорения обсчета. На современных AMD, нет rtx ядер, но они же позволяют трассировку включать. Б...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Eisbrecher
11:32
Suzuki Jimny - ну да, ну да, пошел я нахер...
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
Илья Тишин
11:29
Нет. Все стоят в компе. На полочке от них толку нет. Разогнала по таймингам ее но там чипы дубовые Самсунг.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Чato-bot
11:26
Конечно увидят. На картинках или во сне.
Пентагон: ВСУ увидят первые F-16 уже в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем