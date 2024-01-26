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Moleculo
ASUS может представить в этом году второе поколение игровых консолей ROG Ally
Точной информации о том, каким оно будет, пока нет.

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Вице-президент ASUS India по потребительским и игровым продуктам Арнольд Су (Arnold Su) отметил в интервью ресурсу Techlusive, что компания может представить в этом году второе поколение портативных игровых консолей ROG Ally, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

«…Скорее всего, в этом году мы выпустим второе поколение (портативных игровых консолей). Мы по-прежнему сохраним все возможности Windows, но сосредоточимся больше на играх…», — приводит цитату Techlusive. Из этой короткой цитаты непонятно, что имел ввиду специалист, говоря о возможностях Windows и акценте на играх. То, что новые консоли продолжат использовать Windows в качестве операционной системы или, может быть, что в компании не будут особо уделять внимание ИИ возможностям, которые, по слухам, появятся в Windows 11 с новым большим обновлением.

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Так или иначе, главный вывод — ASUS ROG Ally 2 может быть в работе и появиться в этом году. Это не удивительно, рынок портативных игровых консолей активно развивается, устройства пользуются спросом. Арнольд Су подтвердил, что только в Индии компания реализовала около 70…80 тысяч устройств.

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Рано говорить о том, какая аппаратная платформа может использоваться в ASUS ROG Ally следующего поколения. AMD представит в 2024 году серию APU Strix Point, которой приписывают до 12 ядер и графику RDNA3.5 с 16 вычислительными блоками CU. Также инсайдеры сообщают о выпуске в 2025 году более доступной серии Kraken Point с 8-ядерными моделями. С другой стороны, новые процессоры Intelс интегрированной графикой Alchemist показывают конкурентоспособную производительность, а впереди ожидается обновление с Lunar Lake (Battlemage) и Arrow Lake (Alchemist+).

Источники
Techlusive;
VideoCardz.
#asus #портативные игровые консоли #asus rog ally
Источник: techlusive.in
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