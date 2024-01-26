Судя по всему, они будут ориентированы на более доступный сегмент рынка.

Инсайдеры уже обсуждают будущие новинки AMD 2025 года, в частности, накануне появилась информация о конфигурации ядер в одной из предполагаемых серий под кодовым названием Kraken Point. Эти процессоры могут предложить до восьми ядер, будучи ориентированными на более доступный сегмент рынка ноутбуков, сообщают в VideoCardz и Wccftech.

В этом году AMD готовит большое обновление своего портфолио процессоров для ноутбуков. Ожидается, что серия Hawk Point дебютирует в следующем месяце, а Strix Point появится во второй половине года. Не менее амбициозные планы приписывают компании и на 2025 год, недавно подтвердилась разработка серии Strix Halo, по слухам, это премиальные APU с интегрированной графикой дискретного уровня. Также ходят слухи о более доступных решениях, это семейство Fire Range и, собственно, Kraken Point.

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В то время как Strix Halo приписывают до 16 ядер, а Strix Point до 12 ядер, Kraken Point может получить 8-ядерную гибридную конфигурацию 4×Zen5+4×Zen5c и интегрированную графику RDNA3.5, количество вычислительных блоков которой инсайдеры пока назвать не решаются. Помимо этого, несмотря на бюджетность серии, в Kraken Point может присутствовать нейронный блок XDNA2 с вычислительной производительностью около 50 TOPS. Одним из преимуществ Kraken Point для производителей ноутбуков может стать совместимость с платформой Strix Point, это позволит дополнительно сэкономить на разработке, снизить цену готовых решений, считают в Wccftech.