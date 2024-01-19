В Windows Central рассказали, что можно ждать от обновления.

В этом году ожидается крупное обновление операционной системы Windows, об этом говорят инсайдеры, на это намекают в компьютерной индустрии. Производители оборудования в предвкушении, поскольку будущее обновление должно быть в значительной степени ориентировано на искусственный интеллект, а это потребует новых аппаратных возможностей, что повысит спрос на новое оборудование — продажи пойдут вверх. Hudson Valley является кодовым именем следующей версии Windows, сообщают в Windows Central.

По информации журналистов, обновление перенесёт Windows на новую платформу Germanium, но, несмотря на это, на данный момент выше вероятность того, что Hudson Valley представят как Windows 11 24H2, а не как новую Windows 12. На это решение могли повлиять опасения дальнейшей фрагментации пользовательской базы уже между тремя поддерживаемыми версиями ОС. Переход на новую платформу потребует замены большей части ОС.

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Будущее обновление будет включать множественные улучшения: производительности, безопасности, новые возможности, улучшенного ИИ-помощника Copilot, который встроят в интерфейс Windows. Copilot будет работать в фоновом режиме, улучшая многие аспекты взаимодействия пользователя и ОС, а также повышая эффективность выполнения пользователем различных задач. Изменения называют революционными.

Некоторые новые возможности из будущего обновления уже тестируются, в числе перечисленных Windows Central: улучшения временной шкалы и макетов окон с помощью Copilot (интеллектуальный поиск, рекомендации и т.п.), просмотр и редактирование метаданных файлов PNG, возможность создавать сжатые архивы 7zip и TAR, многостраничный интерфейс быстрых настроек, улучшения возможностей для подключения телефона, включая новую страницу настроек и возможность использовать телефон в качестве веб-камеры, переработанные и новые режимы экономии заряда, параметры питания, дополнительные элементы управления питанием, защищённый режим печати, кнопка автоустановки драйверов на странице настройки Wi-Fi и т.д.

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Ожидается, что общедоступным обновление станет осенью, в сентябре или октябре, но некоторые новые ПК будут поставляться с Windows на новой платформе Germanium уже летом, часть возможностей Hudson Valley в этих системах будет отключена до релиза.