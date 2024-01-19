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Moleculo
Поддержка AMD FSR 3 с генерацией кадров появилась в Farming Simulator 22
Библиотека AMD FSR 3 постепенно расширяется.

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Библиотека игр AMD FSR 3 продолжает расширяться. Интеллектуальная технология масштабирования изображения с генерацией промежуточных кадров появилась в симуляторе фермера Farming Simulator 22 с обновлением 1.13.1.1, сообщает TechPowerUp со ссылкой на разработчиков Giants Software.

Источник изображения: Giants Software

В своём объявлении разработчики игры вкратце описывают преимущества AMD FSR и новые возможности, появившиеся в третьей итерации этой технологии, а также отмечают возможность значительного повышения производительности при её включении, особенно на высоких настройках графики.

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На днях сообщалось о появлении поддержки AMD FSR3 в Call of Duty: Modern Warfare III, в новости упоминалось, на каких видеокартах поддерживается эта технология. По информации в сообществе AMD Community, генерация кадров поддерживается на видеокартах серий AMD Radeon RX 5000 и NVIDIA GeForce RTX 20, но рекомендуются использовать более современные решения на поколение старше и новее.

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Компонент масштабирования в FSR 3 совместим с более старыми видеокартами, в поддерживаемых указаны AMD Radeon RX 590 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 10 серии. На сайте AMD в список видеокарт с поддержкой FSR без уточнения версии технологии входят также решения из серий AMD Radeon VII, RX Vega, RX 480, 470, 460 и различная интегрированная графика.

Источники
Giants Software;
TechPowerUp.
#игры #amd fsr 3
Источник: farming-simulator.com
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