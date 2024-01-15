Похоже, 14490F становится очень интересным предложением.

В Китае начинаются продажи процессоров Intel Core i5-14490F и Core i7-14790F, сообщает ресурс ITHome. Информация о моделях появилась ранее, на данный момент они представлены на сайте Intel со всеми основными характеристиками. Неожиданностью стало то, что Core i7-14790F не является 20-ядерным, как другие процессоры Core i7 14-го поколения. Неизвестными оставались только цены.

На торговой площадке JD.com новинки появились с теми же ценами, что и ближайшие стандартные аналоги. С учётом действующих на момент написания скидок Intel Core i5-14490F стоит 1649 юаней, как и 14400F. Это выгодное предложение, поскольку 14490F предлагает на 200 МГц большую пиковую частоту и больше кэш-памяти. В случае Core i7-14790F ситуация иная, процессор продаётся за 2899 юаней, что делает его неинтересным при аналогичной цене на 14700F, который предлагает больше ядер и больше кэш-памяти.

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Таким образом, Intel Core i5-14490F можно назвать очень интересным предложением для средне-бюджетного игрового компьютера. Процессор предлагает 6 быстрых P-ядер с пиковой частотой 4,9 ГГц и поддержкой Hyper-Threading, а также 4 E-ядра, всего 16 потоков.