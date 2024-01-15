Подтверждена подготовка новинки для китайского рынка

Intel представила на CES 2024 оставшиеся процессоры Core 14-го поколения для настольных систем. Однако список не упоминал процессоры, которые будут доступны только в определённых регионах, а как известно для рынка Китая компания уже неоднократно готовила нестандартные варианты.

Информация о процессоре Core i5-14490F уже появилась ранее, теперь подтверждается подготовка и характеристики Core i7-14790F. Информацию опубликовал в Twitter (заблокирован в РФ) блогер @Zed__Wang, сообщает Wccftech.

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Источник изображения: @Zed__Wang, Twitter (заблокирован в РФ)

Intel Core i7-14790F не получил 20 ядер, как стандартный 14700F, вместо этого процессор предлагает 16-ядерную конфигурацию 8P+8E, что подтверждает сайт Intel. Частоты процессоров совпадают: базовая 2,1 ГГц с повышением до 5,4 ГГц. При этом Core i7-14790F настроен на работу в диапазоне 65…219 Вт, где первое значение является базовым показателем мощности.

Ещё одно отличие между 14790F и 14700F в объёме кэш-памяти. Что интересно, первый предлагает больше кэша 3-го уровня, но меньше 2-го: 36 МБ против 33 МБ и 24 МБ против 28 МБ соответственно. В сумме 14700F предлагает на 1 МБ больше.

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Источник изображения: @Zed__Wang, Twitter (заблокирован в РФ)

О ценах на процессоры Intel Core i5-14490F и Core i7-14790F пока не сообщается. В случае 14790F логично предположить, что он должен быть дешевле 14700F, который предлагает больше ядер и кэш-памяти.