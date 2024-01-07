Модель дебютирует на китайском рынке

Jeremy Bezanger, Unsplash

Оставшиеся настольные процессоры Intel Core 14-го поколения, отличные от уже представленных моделей K и KF, должны быть официально представлены завтра.

Как и в прошлых поколениях, Intel находится в процессе подготовки особых моделей для китайских геймеров — Core i5-14490F придёт на смену 12490F и 13490F, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @wxnod.

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Источник изображения: @wxnod, Twitter (заблокирован в РФ)

По неофициальным данным, это 10-ядерный 16-поточный процессор с конфигурацией 6P+4E. В отличие от Core i5-14400, модель 14490F, скорее всего, использует кристалл только от моделей более высокого класса: для 14400 могут использовать кристаллы C0 и B0, а для 14490F только B0. Этот кристалл представляет собой полную реализацию Raptor Lake-S Refresh, включающую 8 P-ядер и 16 E-ядер. Лишние ядра в 14490F отключат, но процессор будет предлагать больше кэш-памяти. По словам инсайдера, процессор имеет базовую частоту 2,5 ГГц с повышением до 5,0 ГГц для P-ядер, что на 300 МГц больше, чем у 14400.

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Официальная дата выпуска серии Core 14-го поколения назначена на 8 января. Стоит отметить, что на Core i5-14490F может распространяться другое эмбарго, поскольку модель выпускается исключительно на китайском рынке. Однако раннее появление первого фото может говорить об обратном.