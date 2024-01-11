Компактные системы для решения рабочих задач.

В дополнение к игровому ROG NUC компания ASUS готовит модели для повседневного использования и решения рабочих задач в бизнес среде: премиальный NUC 14 Pro+ в корпусе 5×4 дюйма из анодированного алюминия, а также NUC 14 Pro в матовом текстурированном корпусе 4×4 дюйма, сообщает FanlessTech.

Источник изображения: ASUS

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Обе системы предложат процессоры Intel Core Ultra 9 с максимальной частотой 5,1 ГГц и интегрированной графикой Xe-LPG, поддержку набора технологий Intel vPro, двухканальной DDR5-5600 общим объёмом до 96 ГБ включительно, а также двух скоростных NVMe M.2 накопителей для которых предусмотрена система безвинтового крепления. В числе разъёмов для подключения внешних устройств по два HDMI 2.1 и Thunderbolt 4. В корпусе компьютеров предусмотрено крепление VESA и съёмная крышка.

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Оба NUC 14 Pro будут доступны как в виде готовых полноценных компьютеров с предустановленной операционной системой или без неё, так и в виде плат, которые можно использовать для обновления других компьютеров.