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Moleculo
Разработка видеокарт Intel Battlemage идёт по плану, большая часть инженеров занимается Celestial
Прототипы Battlemage уже в лабораториях

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В последнее время новости о дискретных видеокартах Intel Arc появляются всё реже, текущая серия Alchemist остаётся актуальной, недавно она дебютировала в форме интегрированной графики новых процессоров Meteor Lake. Следующая серия под названием Battlemage находится в разработке, всё идёт по плану — подтвердил Том Питерсен (Tom Petersen) в интервью изданию PC World, сообщает VideoCardz.

Выяснилось, что большая часть команды инженеров уже работает над следующей серией Celestial, только около трети инженеров заняты доработкой Battlemage, в основном это касается программного обеспечения — прототипы Battlemage уже тестируются в лабораториях Intel.

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В остальном Intel сохраняет секретность и не спешит делиться подробностями или прогнозами. Компания проявляет осторожность после сложного запуска видеокарт Alchemist, которые задержались из-за различных проблем более чем на полгода. На данный момент ожидается, что интегрированная графика Battlemage появится с процессорами Lunar Lake в 2024 году, дискретную графику, вероятно, могут представить в начале 2025 года.

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#intel #видеокарты #battlemage
Источник: videocardz.com
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