К настольной линейке добавилось 18 новых моделей

Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareВо время выставки CES 2024 компания Intel представила новые настольные и мобильные процессоры, сообщает Tom's Hardware. Речь идёт о дальнейшем расширении настольной линейки Core 14-го поколения, презентации новых мобильных процессоров Core 14 класса HX, а также мобильной линейки Core 100U с низким энергопотреблением — все они относятся к общему семейству Raptor Lake Refresh.

Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareВ настольном сегменте представлено 18 новых моделей с базовой мощностью 65 или 35 Вт, в последнем случае процессоры отмечены индексом T. Лучшими 65-ваттными процессорами являются 24-ядерные 32-поточные Core i9-14900 и 14900F, а лучшей 35-ваттной моделью — 14900T.

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Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareВариант Core i9-14900 с интегрированной графикой оценивается Intel в 549 долларов США, варианты без графики и с пониженным до 35 Вт базовым уровнем энергопотребления стоят на 20 долларов дешевле. Нужно помнить, что пиковое энергопотребление выше, например, для Core i9-14900 оно может достигать 219 Вт, а для 14900T — 106 Вт.

Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareОсновные характеристики и цены всех представленных моделей приводятся в таблицах, относительно предыдущего поколения мало что изменилось, собственно, название линейки Raptor Lake Refresh подтверждает, что перед нами обновление предыдущего поколения, а не полностью новая линейка.

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В основном процессоры получили более высокие частоты, выделяются лишь различные варианта Core i7-14700, которым увеличили количество ядер. Как и прежде, самые младшие модели, Intel 300 (преемник Pentium G7400) и Core i3-14100, предлагают 2 и 4 P-ядра соответственно с поддержкой технологии HT.