Для них используется уходящий брендинг Core 14-го поколения.

Intel представила мобильные процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh серии HX на выставке CES 2024, сообщает Tom's Hardware. Процессоры серии HX считаются аналогами настольных моделей, что прослеживается по конфигурациям ядер: флагманский Core i9-14900HX, как и настольный 14900K, предлагает 24 ядра и 32 потока. Процессоры этой серии используются в мощных игровых ноутбуках и мобильных рабочих станциях.

Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareВся линейка состоит из пяти моделей, их основные характеристики и цены представлены в таблице на слайде. Можно подчеркнуть основные отличия от аналогов предыдущего поколения: Core i9-14900HX повысили частоты P- и E-ядер на 400 и 200 МГц соответственно, а Core i7-14700HX и 14650HX — единственные модели, получившие небольшое увеличение количества ядер.

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Intel добавила четыре E-ядра Core i7-14700HX, увеличив общее количество ядер до 20, по сравнению с 16 ядрами Core i7-13700HX. Также значительно повысились частоты P- и E-ядер, на 500 и 200 МГц соответственно. В свою очередь, Core i7-14650HX получил прибавку не E-, а P-ядер — две штуки. В результате чип предлагает 16 ядер с конфигурацией 8P+8E — это является заметным обновлением относительно Core i7-13650HX с конфигурацией 6P+8E. Также 14650HX повысили частоты P- и E-ядер на 300 и 100 МГц соответственно.

Источник изображения: Intel Corporation и Tom's HardwareВажно отметить, что мобильные Intel Core i9 и i7 (Raptor Lake-HX Refresh) поддерживают технологию Intel Application Optimization (Intel APO), которая может значительно повысить производительность в играх. Тем не менее, список поддерживаемых игр пока остаётся скромным.

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По данным Intel, в этом году мы можем ожидать более 60 новых ноутбуков от ведущих брендов на базе процессор Raptor Lake Refresh серии HX.