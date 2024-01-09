Несмотря на новый бренд, это всё ещё Raptor Lake.

На выставке CES 2024 компания Intel представила несколько мобильных процессоров под новым брендом Core 1-го поколения, сообщает AnandTech. Этот новый бренд дополняет Intel Core Ultra — бренд более мощных, дорогих, производительных и инновационных процессоров компании. Intel Core Ultra 1-го поколения — это семейство Meteor Lake, а Intel Core — всё ещё Raptor Lake (и/или Refresh).

Источник изображения: Intel Corporation и AnandTechНовые чипы Core U предназначены для сегмента тонких и лёгких ноутбуков, всего было представлено три модели, по одной для каждого сегмента Core 7, Core 5 и Core 3. В целом, поскольку это обновление прошлого поколения, специалисты не отмечают каких-либо значимых изменений относительно процессоров Core 13-го поколения серии U — используется то же сочетание производительных ядер Raptor Cove и эффективных Gracemont, а также встроенного графического процессора Xe-LP.

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Источник изображения: Intel Corporation и AnandTechНовинки могут похвастаться повышенными рабочими частотами, например, частоты ядер Intel Core 7 150U с конфигурацией 2P+8E на 200 и 100 МГц выше соответственно, чем у Core i7-1365U предыдущего поколения. Intel Core 5 120U получил аналогичное количество ядер, но меньшие частоты, а Core 3 100U предлагает конфигурацию 2P+4E. Также модели отличаются характеристиками интегрированной графики, ко всему прочему, младший процессор не имеет поддержки Intel vPro и отличается поддержкой менее скоростной LPDDR5/x-5200. Базовая мощность чипов составляет 15 Вт.