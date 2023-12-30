У GeForce RTX 4080 Super самые быстрые чипы памяти, а RTX 4070 Super больше всего добавили ядер.

На днях появились новые подробности о будущих видеокартах GeForce RTX 40 Super, которые NVIDIA, как ожидается, представит 8 января. Недоставало некоторой информации о рабочих частотах новых моделей и точном количестве CUDA ядер, но, похоже, в VideoCardz раздобыли все необходимые сведения — ресурс опубликовал полные спецификации.

Утверждается, что GeForce RTX 4080 Super получит самые быстрые чипы памяти GDDR6X в линейке со скоростью 23 Гбит/с, что увеличит общую пропускную способность памяти до 736 ГБ/с, примерно на 2,6%. Но при этом новая субфлагманская модель получит наименьшую прибавку CUDA ядер, всего лишь 512 единиц, что увеличит общее количество CUDA с 9728 до 10240. Частоты графического процессора повысят до 90 в режиме ускорения.

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Источник: VideoCardz.com

Видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super и 4070 Super оснастили GDDR6X памятью с чипами 21 Гбит/с. Но, если RTX 4070 Super в целом сохранит прежнюю конфигурацию с 12 ГБ 192-битной памяти, то RTX 4070 Ti Super перейдёт на уровень выше с 16 ГБ 256-битной памяти — относительно оригинальной конфигурации это даст 33-процентный прирост по общей пропускной способности памяти. Также Ti Super получит добавку в виде 768 CUDA ядер с повышением базовой частоты на 30 МГц.

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Наибольшую прибавку CUDA получает GeForce RTX 4070 Super — 1280 дополнительных ядер. В совокупности с повышением базовой частоты на 60 МГц это должно значительно поднять производительность видеокарты относительно базовой модели. Такой прирост не позволил удержать энергопотребление на прежнем уровне, карте потребуется дополнительные 20 Вт.