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Moleculo
В Сети нашли 12 моделей GeForce RTX 40 Super от MSI — подтверждён объём памяти всех видеокарт
Презентацию новинок ожидают 8 января.

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Javier Esteban, Unsplash

Различные интернет магазины начинают добавлять видеокарты GeForce RTX 40 Super в свои каталоги, не дожидаясь презентации NVIDIA, сообщает VideoCardz. На днях в Сети появились изображения одной из моделей компании Asus, о другой узнали из каталога бельгийского ритейлера, теперь в VideoCardz обнаружили информацию, вероятно, о всей стартовой линейке MSI, компания готовит, как минимум, 12 различных моделей, по 4 на каждую из видеокарт Super.

Источник: VideoCardz.com

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Начиная с нового субфлагмана линейки, GeForce RTX 4080 Super, в VideoCardz перечисляют варианты Ventus 3X OC, Gaming X Slim и Gaming X Slim White, а также Suprim X, которая является самой дорогостоящей линейкой видеокарт MSI. Наименования моделей подтверждают наличие 16 ГБ видеопамяти и на этом снова всё, остальная инсайдерская информация о характеристиках пока не подтверждена, в частности, это применение в основе видеокарты графического процессоры AD103-400 с 10240 ядрами CUDA.

Модель GeForce RTX 4070 Ti Super тоже получит 16 ГБ видеопамяти, что явно указано в наименованиях моделей. MSI планирует выпустить варианты Ventus 2X OC и Ventus 2X White OC, Gaming X Slim и Gaming X Slim White. В этих же исполнениях появится и RTX 4070 Super, но эта видеокарта предложит 12 ГБ видеопамяти. Что касается графических процессоров, первой приписывают AD103-275 с 8448 ядрами CUDA, а второй — AD104-350 и 7168 CUDA.

Цены, указанные в каталоге, специалисты считают заполнителями, которые не соответствуют ценам для розничной продажи. Тем не менее, средняя цена в долларах США без НДС составляет около 1461 доллара для GeForce RTX 4080 Super, 1120 долларов для RTX 4070 Ti Super и 885 долларов для RTX 4070 Super.

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Презентацию перечисленных видеокарт от NVIDIA ожидают 8 января во время выставки CES 2024.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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