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Moleculo
Gigabyte зарегистрировала много моделей GeForce RTX 40 Super и RTX 3050 6 ГБ в ЕЭК
Моделей много, включая новую серию Eagle Ice

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Bruce Wem, Unsplash

В Сети появляется всё больше информации о новых моделях видеокарт GeForce RTX 40 Super, которые готовят различные производители. Так, на днях стало известно о паре моделей Asus, дюжине моделей MSI, а теперь под прицел различных СМИ попал список моделей Gigabyte, которые та зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В VideoCardz сообщают о появлении на сайте регулятора карточки, где перечислено более 30 моделей, не только RTX 40 Super, но и других, появление которых ранее было предсказано инсайдерами.

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Некоторые модели из списка, зарегистрированного Gigabyte. Источник: VideoCardz.com и ЕЭК

В VideoCardz сопоставили кодовые обозначения моделей из списка ЕЭК с наименованиями серий видеокарт, которые в настоящее время выпускает Gigabyte. Сначала стоит отметить, что в обозначениях подтверждается объём видеопамяти новых видеокарт: GeForce RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super получат по 16 ГБ, RTX 4070 Super — 12 ГБ видеопамяти. Что касается моделей, Gigabyte зарегистрировала для двух первых видеокарт такие варианты, как Aorus Master, Aero, Gaming, Eagle, Windforce, с заводским разгоном и без него. Также для RTX 4070 Ti Super зарегистрирован вариант Eagle Ice, предположительно, новый белый дизайн. Помимо этих вариантов для RTX 4070 Super в списке упоминается Aorus Elite.

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Что ещё может быть интересно, список включает различные варианты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ. Эту модель ожидают в январе-феврале следующего года на замену оригинальной 8-гиговой RTX 3050. По слухам, видеокарте урежут не только подсистему памяти, но и графический процессор, стоимость снизится до 170…180 долларов США, а для питания новинке хватит мощности, передаваемой PCIe разъёмом. Gigabyte перечисляет для RTX 3050 6 ГБ варианты Eagle, Windforce и пару базовых моделей.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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