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Moleculo
Gigabyte опубликовала тизер с новой видеокартой в преддверии выставки CES 2024
Накануне стало известно о регистрации компанией множества вариантов GeForce RTX 40 Super.

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В Сети всё чаще упоминаются новые видеокарты NVIDIA, которые компания, как ожидается, представит 8 января во время выставки CES 2024. В частности, накануне стало известно о регистрации компанией Gigabyte большого списка видеокарт в ЕЭК, более 30 моделей, включая различные варианты GeForce RTX 40 Super. Сегодня Gigabyte подтверждает планы представить новинки, публикуя в социальных сетях тизеры предстоящего обновления. Так в VideoCardz обратили внимание на сообщение, появившееся на странице турецкого подразделения Gigabyte в Twitter (заблокирован в РФ).

Источник изображения: GIGA-BYTE Technology, @AORUS_TR, Twitter (заблокирован в РФ)

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Компания уведомила о своём присутствии на CES 2024, намекнув на новые графические ускорители. На изображении показана неизвестная видеокарта в исполнении AORUS Elite, судя по вчерашнему списку, это может быть GeForce RTX 4070 Super — эта видеокарта первой появится в продаже.

NVIDIA планирует представить 8 января все видеокарты GeForce RTX 40 Super, однако даты выпуска каждой из них отличаются, карты будут появляться по очереди с недельным перерывом: 17 января выпустят RTX 4070 Super, 24 января RTX 4070 Ti Super, а 31 января — RTX 4080 Super.

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Gigabyte проводит в дни выставки собственное мероприятие «Будущее вычислений», где будут освещаться новости компании — сайт мероприятия можно посетить по ссылке.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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