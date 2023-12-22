Существует риск ослабления соединения, перегрева и плавления.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Похоже, компания CableMod продолжает сталкиваться с проблемами в попытках предоставить пользователям более удобные и безопасные угловые адаптеры питания 12VHPWR для современных видеокарт. Ранее компания подтвердила увеличенную частоту отказов угловых адаптеров первой ревизии, в связи с этим была выпущена обновлённая версия 1.1 и покупателям первой ревизии даже предлагали бесплатный экземпляр, напоминает VideoCardz. Однако теперь CableMod сообщает, что в угловых адаптерах версии 1.1 могут присутствовать опасные дефекты, компания снимает угловые адаптеры с продажи и начинает отзывную кампанию, владельцам адаптеров нужно срочно прекратить их эксплуатацию.

Полный текст объявления опубликован CableMod на официальном сайте. Компания сообщает, что под отзыв попадают угловые адаптеры CableMod 12VHPWR 90° и 180° версий 1.0 и 1.1, причина: потенциальный риск ослабления соединения, перегрев и плавление. Подчёркивается, что речь идёт только об угловых адаптерах, угловые кабели проблемам не подвержены.

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CableMod говорит о необходимости владельцам угловых адаптеров срочно прекратить их эксплуатацию, отмечая, что ни в коем случае нельзя прикасаться к адаптеру, когда система включена. Нужно выключить компьютер, обесточить его, подождать, пока адаптер остынет.