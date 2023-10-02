Версия должна быть надёжнее предыдущей.

Угловые 12VHPWR адаптеры компании CableMod вызвали значительный интерес, поскольку могли решить некоторые проблемы, связанные с подключением питания к новым видеокартам NVIDIA GeForce RTX 40 серии, повысить надёжность подключения. Например, необходимость в дополнительном свободном пространстве для сгиба кабеля или адаптера, что часто вынуждало пользователей оставлять боковую панель корпуса открытой. Эту проблему адаптер решил, однако со временем всё-таки стали появляться случаи плавления кабелей и с адаптером CableMod. Компания быстро отреагировала, признала увеличение частоты отказов, по сравнению с другой своей продукцией, и анонсировала новую версию адаптера, попутно исполняя все гарантийные обязательства. Новая версия углового адаптера 12VHPWR v1.1 стала доступна, она спроектирована и изготовлена в соответствии со стандартом PCI SIG CEM 5.1, который значительно продуманнее исходного CEM 5.0, сообщает VideoCardz.

Адаптер с поворотом на 90°. Источник: CableMod

Среди достоинств адаптера компактность: поскольку кабель не изгибается при подключении, не нужно соблюдать требования по радиусу изгиба, из-за которых может возникнуть проблема с закрытием боковой крышки и нарушиться контакт с последующим перегревом и плавлением. Производитель также заявляет, что для реализации углового соединения используется усиленная печатная плата с повышенным содержанием меди 2oz, а для реализации дополнительного охлаждения в конструкции используется медная фольга, термопрокладка и алюминиевый корпус. Угловой адаптер CableMod выпускается в двух вариантах, с поворотом на 90° и 180°.

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По мнению специалистов VideoCardz, пока можно только надеяться, что новый стандарт решит проблемы с первоначальным дизайном, должно пройти время, пока обновлённые блоки питания и кабели войдут в оборот, появится статистика. Первые прогнозы исключительно положительные, автор ресурса Hardware Busters и глава организации по сертификации Cybenetics Labs побывал на одном из заводов, сделав небольшой тест нового коннектора.