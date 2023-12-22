Только непонятно, есть ли у процессора выделенный NPU.

Вчера официально подтвердилась подготовка компанией AMD нового процессора для платформы AM4, 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5700. Также инсайдеры сообщили, что интернет магазины начинают добавлять в свои каталоги и другие модели, появились предварительные цены на новинки AM4 и AM5. Что касается AM5, в январе должна быть представлена серия настольных APU Ryzen 8000G. В их основе должны использоваться те же кристаллы, что и в мобильной линейке Hawk Point, недавно анонсированной AMD.

Одно из преимуществ Hawk Point по сравнению с существующий Phoenix — улучшенный нейронный блок NPU. Тем не менее, неизвестно, получат ли настольные APU этот нейронный блок, но в тестах логических выводов Geekbench флагманский Ryzen 7 8700G показал более высокий результат, чем Ryzen 9 7940HS и Intel Core Ultra 155H, сообщает Wccftech.

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AMD Ryzen 7 8700G был протестирован в дух бенчмарках, в тесте ONNX результат составил 3933 балла, в тесте ONNX DirectML Inference — 5255 баллов. Эти оценки от 1,5 до 7% больше тех, что получает Ryzen 9 7940HS, а также на 19…21% больше оценок Intel Core Ultra 155H. В случае с процессором Intel специалисты Wccftech утверждают, что в тестах использовалась интегрированная графика, а не NPU процессора. В конечном итоге сравнение нельзя назвать достоверным, поскольку неизвестно, какое оборудование задействовали тесты в случае с процессорами AMD, но, если допустить, что условия были равны, то Ryzen 7 8700G в данной тройке лидирует.

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Подтверждено, что AMD Ryzen 7 8700G — это 8-ядерный 16-поточный APU с интегрированной графикой Radeon 780M, предлагающей 12 вычислительных блоков CU. Серия настольных APU выходит после значительного улучшения работы платформы AM5 со скоростной оперативной памятью и появлением поддержки модулей объёмом 48 и 64 ГБ. Будет интересно увидеть, на что способна интегрированная графика в настольном APU с разгоном и быстрой памятью.