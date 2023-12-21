Инсайдеры и блогеры сообщают об активизации интернет магазинов, которые добавляют новинки в свои каталоги.

Brian Jones, Unsplash

Слухи о скором выпуске компанией AMD новых процессоров для платформы AM4 стали подтверждаться, на сайте компании появилась страница одной из новых моделей — это Ryzen 7 5700. Вслед за этим стала появляться информация и о других моделях из недавних прогнозов инсайдеров, пока неофициальная. Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us, пристально следящий за различными интернет магазинами, площадками и ресурсами в Сети, дал понять на своей странице, что новинки начинают появляться в каталогах, не только для платформы AM4, но и AM5 — APU из серии Ryzen 8000G. Блогер назвал первые предварительные цены, сообщает VideoCardz.

Как утверждается, первые данные получены из трёх онлайн-магазинов, цены сильно разнятся, но для AMD Ryzen 7 5700 пока называется лишь одно значение — 180 долларов США. В случае с остальными AM4 моделями, предварительные цены на Ryzen 7 5700X3D лежат в диапазоне 260…340 долларов, на Ryzen 5 5600GT и 5500GT в диапазоне 150…200 и 130…180 долларов соответственно.

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Стартовая линейка первых настольных APU для платформы AMD AM5 может включать три модели. Флагману Ryzen 7 8700G приписывает цену в диапазоне 340…440 долларов США, Ryzen 5 8600G в диапазоне 240...310 долларов, а Ryzen 5 8500G, который должен получить другой кристалл и куда более слабую графику, 190…240 долларов.

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Предварительные цены зачастую могут быть далеки от действительных, поэтому озвученные значения можно рассматривать только лишь как отдалённый ориентир. Для сравнения, выпущенный AMD Ryzen 5 7600 в этих же магазинах стоит 250…290 долларов.