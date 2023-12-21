Слухи о подготовке AM4 новинок начинают подтверждаться.

Слухи о подготовке компанией AMD новинок для платформы AM4 начинают подтверждаться, на сайте компании появилась страница Ryzen 7 5700, нового 8-ядерного 16-поточного процессора, сообщает Wccftech. На странице приведены основные спецификации, откуда становится известно, что новинка относится к семейству Cezanne, а не Vermeer. В наименовании процессора нет буквы G, а значит интегрированная графика в данном случае отключена, потерю кэша, из-за её размещения на кристалле, никто не восполнит и это один из недостатков, по сравнению с Vermeer. Процессор Ryzen 7 5700 предложит 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня, когда 5700X предлагает в два раза больше. Также у Cezanne нет поддержки PCIe 4.0.

В остальном, AMD Ryzen 7 5700 настроен на работу с TDP от 45 до 65 Вт, базовой частотой 3,7 ГГц и частотой в режиме Boost до 4,6 ГГц. Ожидается, что процессор поступит в розничную продажу и, в частности, будет предлагать в коробочном варианте поставки с комплектным кулером Wraith Stealth. Цены пока неизвестны, что касается сроков выпуска, инсайдеры указывают на конец января будущего года. В это же время могут появится ещё несколько моделей, включая Ryzen 7 5700X3D и несколько процессоров с новой для AMD маркировкой GT.